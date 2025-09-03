Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Langenorla (ots)

Am Dienstag, gegen 09.45 Uhr, befuhr die 23-jährige Fahrerin eines PKW die Landstraße von Freienorla kommend in Richtung Langenorla. In einer Rechtskurve kam sie nach rechts von der Straße ab und überschlug sich in der weiteren Folge. Die junge Frau zog sich Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Der PKW war nicht mehr fahrbereit und musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

