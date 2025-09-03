PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkohol

Neuhaus am Rennweg (ots)

Am Dienstag, gegen 22.15 Uhr, befuhr der 31-jährige Fahrer eines PKW in Neuhaus am Rennweg die Robert-Koch-Straße. Hier fuhr er zunächst gegen ein Schild und in der weiteren Folge gegen einen abgestellten PKW. Im Rahmen der Unfallaufnahme stellten die Beamten erheblichen Alkoholgeruch fest. Der durchgeführte Test ergab einen Wert von mehr als 2 Promille. Ebenfalls verlief ein Drogenvortest bei dem Mann positiv. Im Besitz einer erforderlichen Fahrerlaubnis war er nicht. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus. Der PKW musste durch einen Abschleppdienst geborgen werden.

Rückfragen bitte an:

Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Landespolizeiinspektion Saalfeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Weitere Meldungen: Landespolizeiinspektion Saalfeld
Alle Meldungen Alle
  • 01.09.2025 – 13:50

    LPI-SLF: Dreister Betrugsversuch ging schief

    Saalfeld (ots) - Am vergangenen Freitag, gegen 15.00 Uhr, erschienen aufgrund einer Annonce mehrere Personen bei einem Autoverkäufer in Saalfeld. Diese bekundeten Kaufinteresse an dem recht hochwertigen PKW. Während der Besichtigung manipulierte einer der Personen, im Glauben von dem Eigentümer unbemerkt, an dem Fahrzeug. Im Anschluss gaben die vermeintlichen Käufer an, dass der PKW einen technischen Defekt habe und ...

    mehr
  • 01.09.2025 – 08:18

    LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person

    Leutenberg (ots) - Am Samstag, gegen 15.10 Uhr, befuhr der 44-jährige Fahrer eines Motorrades die B90 aus Richtung Grünau kommend in Richtung Leutenberg. Hier kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kam zu Fall. Dabei zog sich die 42-jährige Beifahrerin Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

    mehr
  • 01.09.2025 – 08:17

    LPI-SLF: Verkehrsunfallflucht / Die Polizei sucht Zeugen

    Saalfeld (ots) - Am Samstag, gegen 22.00 Uhr, befuhr der 26-jährige Radfahrer in Saalfeld den Fußgängerweg in der Beulwitzer Straße aus Richtung Friedhof kommend in Richtung Feuerwehr. In Höhe des Parkplatzes beabsichtigte ein bisher unbekannter Fahrer eines PKW auf die Beulwitzer Straße aufzufahren und beachtete den Radfahrer nicht. Es kam zum Zusammenstoß in der Folge kam der junge Mann zu Fall. Der bisher ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren