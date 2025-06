POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Diebstahl von Baumaschine - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots) - Am frühen Montagmorgen hat sich ein Unbekannter Zutritt zu einem Kiosk in der Bahnhofstraße verschafft und einen niedrigen fünfstelligen Betrag erbeutet. Gegen 03.20 Uhr schlug der Dieb eine Fensterscheibe ein und gelangte so in das Innere des Kioskes. Hier ging er dann zu der auf dem Tresen befindlichen Kasse und nahm diese komplett mit. ...

