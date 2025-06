Polizeipräsidium Pforzheim

POL-Pforzheim: (PF) Pforzheim - Diebstahl auf der Autobahn - Polizei sucht Zeugen

Pforzheim (ots)

Über das verlängerte Wochenende entwenden Diebe hochwertige Lkw-Teile und richten einen enormen Schaden an.

Am Freitagabend stellte der Bautrupp der Großbaustelle auf der A8 ihre Lkw-Flotte auf dem ehemaligen Fahrstreifen in Richtung Stuttgart, zwischen den Anschlussstellen Nord und Ost, ab. Nach bisherigem Ermittlungsstand haben ab dem Abstellen bis zum Arbeitsbeginn heute Früh, bislang unbekannte Täter an mindestens acht Lkw die Antriebswellen und an sechs Fahrzeugen auch die Verteilergetriebe abgebaut und gestohlen. Die Ermittler gehen aktuell von einem Gesamtschaden in Höhe von etwa 125.000 Euro aus.

Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich beim Autobahn-Polizeirevier unter der Telefonnummer 07231 12581-0 zu melden.

Alexander Uhr, Pressestelle

Original-Content von: Polizeipräsidium Pforzheim, übermittelt durch news aktuell