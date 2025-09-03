LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt

Leutenberg (ots) - Am Samstag, gegen 15.10 Uhr, befuhr der 44-jährige Fahrer eines Motorrades die B90 aus Richtung Grünau kommend in Richtung Leutenberg. Hier kam er aus bisher unbekannter Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab und kam zu Fall. Dabei zog sich die 42-jährige Beifahrerin Verletzungen zu und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Rückfragen bitte an: Thüringer Polizei ...

