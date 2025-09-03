Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Trunkenheitsfahrt
Sonneberg (ots)
Am gestrigen Abend, gegen 18.20 Uhr, meldete ein Zeuge bei der Sonneberger Polizei einen auffällig fahrenden PKW. Augenscheinlich soll der Fahrzeugführer unter Alkoholeinfluss stehen. Die Beamten stellten das besagte Fahrzeug und den 52-jährigen Fahrer in Sonneberg in der Neustadter Straße fest. Der mit ihm durchgeführte Atemalkoholtest ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Es erfolgte die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus.
