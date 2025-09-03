Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall unter Alkohol
Königsee (ots)
Am gestrigen Abend, gegen 20.00 Uhr, fuhr der 64-jährige Fahrer eines PKW in Königsee in der Lichtaer Straße gegen einen Telefonmast. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde mit dem Mann ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 1,3 Promille. Es erfolgten die Blutprobenentnahme in einem Krankenhaus und es wurde ein Strafverfahren eingeleitet.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell