Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Brand einer Gartenhütte
Pößneck (ots)
Am Dienstag, gegen 22.20 Uhr, geriet aus bisher ungeklärter Ursache ein Bungalow / Gartenhütte in Pößneck Am Teichrasen in Brand. Personen kamen glücklicherweise nicht zu Schaden. Ein daneben abgestellter LKW wurde ebenfalls durch das Feuer beschädigt. Der Sachschaden wird derzeit auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Durch die Kriminalpolizei wurden die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.
Rückfragen bitte an:
Thüringer Polizei
Landespolizeiinspektion Saalfeld
Pressestelle
Telefon: 03671 56 1503
E-Mail: presse.lpi.saalfeld@polizei.thueringen.de
http://www.thueringen.de/th3/polizei/index.aspx
Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell