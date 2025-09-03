Landespolizeiinspektion Saalfeld
LPI-SLF: Verkehrsunfall mit verletzter Person
Miesitz (ots)
Am gestrigen Abend, gegen 19.25 Uhr, kam es in Miesitz zu einem Zusammenstoß zwischen dem 35-jährigen Fahrer eines PKW und dem 16-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Der Jugendliche erlitt dabei schwere Verletzungen und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Ebenfalls verletzt wurde die Beifahrerin im PKW.
