Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfall mit einer verletzten Person

Rinteln (ots)

(HE) Am Mittwoch den 27.08.2025 ereignete sich gegen 05:20 Uhr ein Verkehrsunfall auf der B238 in Rinteln.

Ein 45-Jähriger aus Rinteln befuhr mit seinem Opel die B238 im Stadtgebiet Rinteln in Richtung Norden. Vermutlich aufgrund eines medizinischen Notfalls kollidiere er zunächst nach links und dann nach rechts mit der Schutzplanke. Dabei wurde er leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Der Opel war durch den Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

