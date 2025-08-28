Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorradunfall

Lüdersfeld (ots)

(HE) Am Mittwoch den 27.08.2025 ereignete sich gegen 17:50 Uhr ein Verkehrsunfall auf der K29 in Lüdersfeld.

Ein 18-jähriger Motorradfahrer aus Stadthagen kam vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit in einer Linkskurve von der Fahrbahn ab und rutschte nach rechts in einen Graben. Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall leicht verletzt.

Das Motorrad wurde durch einen Ersthelfer geborgen und in Absprache mit der Mutter des Verunfallten zu einer Werkstatt gebracht.

Die genaue Schadenshöhe ist bislang nicht bekannt.

