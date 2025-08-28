Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl
Lindhorst (ots)
(Gav) Die Polizeistation Lindhorst sucht Zeugen zu einem Geldbörsendiebstahl, der sich am Dienstag, dem 26.08.2025, zwischen 10:30 und 11:15 Uhr im Aldi-Supermarkt an der Gewerbestraße in Lindhorst ereignete.
Die unbekannte Täterschaft entwendete während des Einkaufs die Geldbörse aus der Gesäßtasche eines 81-Jährigen aus Lindhorst.
Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lindhorst unter der 05725-708340 zu melden.
