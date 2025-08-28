POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Lindhorst (ots)

(Gav) Die Polizeistation Lindhorst sucht Zeugen zu einem Geldbörsendiebstahl, der sich am Dienstag, dem 26.08.2025, zwischen 10:30 und 11:15 Uhr im Aldi-Supermarkt an der Gewerbestraße in Lindhorst ereignete.

Die unbekannte Täterschaft entwendete während des Einkaufs die Geldbörse aus der Gesäßtasche eines 81-Jährigen aus Lindhorst.

Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lindhorst unter der 05725-708340 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Sergej Gavrilov
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Presse-und Öffentlichkeitsarbeit
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021 9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

