Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Geldbörsendiebstahl

Lindhorst (ots)

(Gav) Die Polizeistation Lindhorst sucht Zeugen zu einem Geldbörsendiebstahl, der sich am Dienstag, dem 26.08.2025, zwischen 10:30 und 11:15 Uhr im Aldi-Supermarkt an der Gewerbestraße in Lindhorst ereignete.

Die unbekannte Täterschaft entwendete während des Einkaufs die Geldbörse aus der Gesäßtasche eines 81-Jährigen aus Lindhorst.

Zeugen und/oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizeistation Lindhorst unter der 05725-708340 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell