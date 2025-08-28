Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Einbruch in PKW

Nienburg (ots)

(Gav) Am Dienstag, den 26.08.2025, kam es im Nienburger Industriegebiet an der Maschstraße in der Zeit zwischen 07:30 - 11:30 Uhr zu einem Einbruch in einen grauen VW Passat.

Der bislang unbekannte Täter verschaffte sich durch Einschlagen der vorderen Seitenscheibe Zugang zum Fahrzeug und entwendete neben persönlichen Dokumenten, Alltagsgegenstände.

Bei den beiden Geschädigten handelte es sich um einen 51-Jährigen aus Eyendorf sowie 28-Jährigen aus Gödenstorf.

Die genaue Schadenssumme ist bislang nicht bekannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021-92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell