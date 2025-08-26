Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auto überschlägt sich beim Unfall und bleibt auf dem Dach liegen

Bückeburg (ots)

(Kuna) Am 25.08.2025 gegen 20:00 Uhr ereignete sich auf der Hannoverschen Straße Höhe Hausnummer 15 ein Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger aus Bückeburg fuhr aus dem Ziegeleiweg nach links in die Hannoversche Straße. Hierbei kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem Dach im Seitenraum der Straße liegen. Der Bückeburger wurde zur Kontrolle in ein Krankenhaus gebracht. Am Fahrzeug entstand ein geschätzter Schaden von 40.000 EUR.

