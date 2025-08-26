PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Minderjährige E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

Obernkirchen (ots)

( Kun) Am Montag, den 25.08.2025, um 17:08 Uhr ereignete sich in Obernkirchen in der Kurzen Straße Höhe Hausnummer 2 ein Verkehrsunfall bei dem eine 14-Jährige aus Obernkirchen leicht verletzt wurde. Die Heranwachsende befuhr mit einem E-Scooter die Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung und auf dem Gehweg auf der falschen Straßenseite. Hierbei kollidierte sie mit einem vor ihr die Straße querenden PKW einer 83-jährigen aus Obernkirchen. Die Heranwachsende kam durch den Zusammenstoß zu Fall und verletzte sich dabei leicht. Am E-Scooter entstand leichter Schaden. Der Schaden am PKW wird auf 2000 EUR geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Gesa Kuna
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

