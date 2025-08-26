Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 85-jähriger Alzheimerpatient nach Suche mit Polizeihubschrauber gefunden

Uchte (ots)

(Kun) Am Montag, den 25.08.2025 war aus einem Pflegeheim in Uchte ein 85-jähriger Alzheimerpatient abgängig. Die Abwesenheit wurde gegen 22:40 Uhr bemerkt und sofortige Suchmaßnahmen wurden eingeleitet. Der eingesetzte Polizeihubschrauber konnte den Vermissten in der Nacht um 00:46 Uhr auf stillgelegten Gleisen in Uchte feststellen. Der Mann war leicht unterkühlt und geschwächt. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell