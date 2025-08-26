PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 85-jähriger Alzheimerpatient nach Suche mit Polizeihubschrauber gefunden

Uchte (ots)

(Kun) Am Montag, den 25.08.2025 war aus einem Pflegeheim in Uchte ein 85-jähriger Alzheimerpatient abgängig. Die Abwesenheit wurde gegen 22:40 Uhr bemerkt und sofortige Suchmaßnahmen wurden eingeleitet. Der eingesetzte Polizeihubschrauber konnte den Vermissten in der Nacht um 00:46 Uhr auf stillgelegten Gleisen in Uchte feststellen. Der Mann war leicht unterkühlt und geschwächt. Er wurde durch den Rettungsdienst versorgt.

Rückfragen bitte an:

Gesa Kuna
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 13:38

    POL-NI: Ergebnisse des Verkehrssicherheitstages am 20.08.2025

    Nienburg (ots) - (Thi) Am 20.08.2025 führten Beamte der Polizei Nienburg mit Unterstützung des Landkreises einen Verkehrssicherheitstag durch. Festgestellte Ordnungswidrigkeiten: - 14x elektronisches Gerät Kfz - 8x elektronisches Gerät Fahrrad - 3x Sicherheitsgurt nicht angelegt - 3x Geschwindigkeitsüberschreitung - 4x zwei Personen auf E-Scooter - 1x Parkverstoß ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:21

    POL-NI: Die Wasserschutzpolizei Nienburg bittet im ihre Mithilfe. Wer kann Hinweise geben?

    Nienburg/Verden (ots) - (Thi/Bur) Gesucht werden Personen, die Angaben zu einem Ereignis am Dienstagabend (19.08.2025) im Bereich der Aller zw. Allermündung und der Stadt Verden geben können. Im Rahmen der Ermittlungen der WSPSt Nienburg werden Personen gesucht, die am Dienstag, den 19.08.2025 in der Zeit ab ca. 20:00 Uhr Angaben zu Personen oder Fahrzeugen auf der ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:09

    POL-NI: Informationsveranstaltung zum Thema Einbruchschutz

    Nienburg (ots) - (Thi) Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein großer Schock. - Die Verletzung der Privatsphäre - Das Verlorengegangene Sicherheitsgefühl - Das Entwenden von lieben Erinnerungsstücken Diese Punkte sind für die Betroffenen meist schlimmer als der rein materielle Schaden. Auch wenn die Zahl der Wohnungseinbrüche in den vergangenen Jahren im Vergleich zu den Vorjahren ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren