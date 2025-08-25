PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Informationsveranstaltung zum Thema Einbruchschutz

Nienburg (ots)

(Thi) Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein großer Schock. - Die Verletzung der Privatsphäre - Das Verlorengegangene Sicherheitsgefühl - Das Entwenden von lieben Erinnerungsstücken Diese Punkte sind für die Betroffenen meist schlimmer als der rein materielle Schaden.

Auch wenn die Zahl der Wohnungseinbrüche in den vergangenen Jahren im Vergleich zu den Vorjahren inzwischen zurückgegangen ist, sollte man den Einbruchschutz am Wohnhaus bzw. der Wohnung nicht vernachlässigen. Die Gefahr eines Einbruchs ist latent, wie auch die Bewohner der Lehmwandlung immer mal wieder leidvoll feststellen mussten.

Deshalb bietet die Polizei Nienburg zusammen mit der Sprotte e.V. die Möglichkeit, sich mit dem Thema Einbruchschutz näher zu befassen. Am 11.09.2025, 19:00 h, findet eine Informationsveranstaltung der Polizei für die Anwohner der Lehmwandlung, aber auch für weitere Interessierte, in den Räumlichkeiten der Sprotte e.V., Lehmwandlungsweg 36, 31582 Nienburg, statt.

Rückfragen bitte an:

Nina Thieme
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
