Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei sucht Zeugen zu einer Sachbeschädigung

Uchte (ots)

(Kun) Die Polizei Stolzenau sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einer Sachbeschädigung zu der es zwischen Donnerstag, den 21.08.2025 03:30 Uhr und Freitag, dem 22.08.2025 01:40 Uhr am Solarpark in der Straße Auf dem Berge in Uchte gekommen ist. Eine unbekannte Täterschaft beschädigte den Zaun und durchtrennten mehrere Stromkabel. Der Schaden wird auf 500 EUR geschätzt. Es wird gebeten, sich mit Hinweisen an die Polizei Stolzenau unter 05761/90200 zu melden.

