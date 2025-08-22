Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Auto überschlägt sich

Bad Eilsen (ots)

(Kun) Am 21.08.2025 um 06:17 Uhr kam es in der Waldstraße Höhe Hausnummer 6 in Bad Eilsen zu einem Verkehrsunfall. Ein 76-jähriger aus Bad Eilsen befuhr die Waldstraße und musste in einer Kurve einer Katze ausweichen, die auf die Straße lief. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, touchierte einen geparkten VW und eine Straßenlaterne. Im Anschluss überschlug sich das Fahrzeug. Der Mann aus Bad Eilsen zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde durch einen Rettungswagen vor Ort versorgt. An beiden Fahrzeugen entstand ein geschätzter Sachschaden von 13.000 EUR und mussten mit dem Abschleppdienst abgeschleppt werden.

