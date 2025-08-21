Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Lagerraum in Friedhofskapelle aufgebrochen

Rehburg-Loccum (ots)

(Kun) Im Zeitraum vom Dienstag, den 19.08.2025 10:00 Uhr auf Mittwoch, den 20.08.2025 07:30 Uhr hebelte eine unbekannte Täterschaft in Rehburg-Loccum eine Holztür zum Lagerraum in der Friedhofskapelle auf und entwendeten verschiedene Werkzeuge. Hierbei entstand ein geschätzter Schaden von 2000 EUR. Die Polizei Stolzenau bittet Zeugen und Hinweisgeber, die sachdienliche Hinweise geben können, sich unter 05761/90200 zu melden.

