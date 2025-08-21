Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Polizei sucht Unfallzeugen

Nienburg (ots)

(Kun) Am Mittwoch, den 20.08.2025 zwischen 09:55 Uhr und 10:30 Uhr kam es in der Celler Straße Höhe Hausnummer 18 zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer beschädigte vermutlich beim Vorbeifahren den Außenspiegel eines geparkten Renault Kleintransporters und entfernte sich anschließen unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei bitten den Verursachenden, Zeugen und Hinweisgeber sich bei der Polizei in Nienburg unter 05021/92120 zu melden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell