Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Mit Grablaterne Brand verursacht

Lindhorst (ots)

(Kun) Die Polizei Lindhorst sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Brand am Dienstag, dem 19.08.2025 um 15:40 Uhr auf der Wiese westlich neben dem Friedhof in Lindhorst. Eine 61-jährige Frau und ein 64-jähriger Mann aus Oberasbach haben den Brand entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. 50qm Wiese waren betroffen durch den Brand. In der Mitte der Brandfläche konnte eine Grablaterne aufgefunden werden. Die Polizei hat eine Brandermittlung eingeleitet. Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Stadthagen unter 05721/98220 zu melden.

