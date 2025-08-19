Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rennradfahrer leicht verletzt

Wiedensahl (ots)

(Thi) Am Montag den 18.08.2025 ereignete sich auf der K43 in Wiedensahl ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 76-jähriger Rennradfahrer aus Rehburg-Loccum befuhr die K43 in Fahrtrichtung Loccum. Dabei übersah er einen rechtsseitig geparkten VW Crafter. Er fuhr auf diesen auf und verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

