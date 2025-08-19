PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Rennradfahrer leicht verletzt

Wiedensahl (ots)

(Thi) Am Montag den 18.08.2025 ereignete sich auf der K43 in Wiedensahl ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person.

Ein 76-jähriger Rennradfahrer aus Rehburg-Loccum befuhr die K43 in Fahrtrichtung Loccum. Dabei übersah er einen rechtsseitig geparkten VW Crafter. Er fuhr auf diesen auf und verletzte sich dabei leicht. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Nina Thieme
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 09:37

    POL-NI: 2,48 Promille im Straßenverkehr

    Obernkirchen (ots) - (Thi)Am Montag den 18.08.2025 meldete eine Verkehrsteilnehmerin gegen 12 Uhr einen augenscheinlich betrunkenen Fahrzeugführer, der beim Abbiegen auf ihre Fahrspur kam, sodass sie ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der Renault wurde bis zu einem Supermarkt verfolgt, wo der Mann kurz einkaufte und dann wieder weiter fuhr. Das Fahrzeug konnte von den Beamten fahrenderweise im ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 13:31

    POL-NI: Neuer Termin für Fahrradkodierungen beim PK Rinteln am 30.09.2025

    Rinteln (ots) - (me) Das PK Rinteln führt am 30.09.2025 wieder Fahrradkodierungen durch. Diese finden direkt beim PK Rinteln, Hasphurtweg 3, 31737 Rinteln statt. Wer sein Fahrrad kodieren lassen möchte: Bitte unter 05751 - 9646-0 anrufen und einen Termin vereinbaren. An dem Tag ist zwingend ein Termin erforderlich. Bitte den Tag möglichst die Rechnung des Fahrrads, ...

    mehr
  • 18.08.2025 – 11:49

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Raub auf Paketdienst

    Eystrup (ots) - (Kun) Die Polizei Hoya sucht Zeugen und Hinweisgeber nach einem Raub in Eystrup. Am 15.08.2025 um 14:35 Uhr wurde ein 23 -Jähriger Paketdienstfahrer in seiner Pause von insgesamt drei unbekannt Tätern unter Vorhalt eines Messers zur Übergabe von 190 Paketen gezwungen. Die Pakete wurden an einem Waldweg zur Kiesgrube am Hämelhauser Kirchweg in einen weißen Transporter verladen. Bei der Polizei Hoya ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren