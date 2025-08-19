Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: 2,48 Promille im Straßenverkehr

Obernkirchen (ots)

(Thi)Am Montag den 18.08.2025 meldete eine Verkehrsteilnehmerin gegen 12 Uhr einen augenscheinlich betrunkenen Fahrzeugführer, der beim Abbiegen auf ihre Fahrspur kam, sodass sie ausweichen musste, um einen Zusammenstoß zu verhindern.

Der Renault wurde bis zu einem Supermarkt verfolgt, wo der Mann kurz einkaufte und dann wieder weiter fuhr.

Das Fahrzeug konnte von den Beamten fahrenderweise im Stadtgebiet von Obernkirchen angetroffen werden. Ein freiwilliger Alkoholtest ergab einen Wert von 2,48 Promille.

Die Weiterfahrt wurde untersagt, eine Blutprobe entnommen und eine Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol gegen den 63-jährigen Fahrer aus Obernkirchen eingeleitet.

