Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

Nienburg (ots)

(Thi) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einer Sachbeschädigung, welche sich am Freitag den 15.08.2025 zur Tageszeit in Nienburg ereignete.

Bislang unbekannte Täter zerstörten mutwillig eine Katzenfutterstelle sowie einen Kaninchenstall, welche sich in einem Waldstück zwischen dem Parkplatz der BBS Sporthalle und der Helios Klinik am Berliner Ring in Nienburg befanden.

Die Katzenfutterstelle errichtete die Anzeigeerstatterin vor einigen Jahren nach Genehmigung durch die Stadt zusammen mit dem Verein "Amigo e.V. Katzenhilfe Nienburg".

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell