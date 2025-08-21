Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zusammenstoß durch Ausweichen verhindert

Eystrup (ots)

(Kun) Am Mittwoch, den 20.08.2025 um 09:45 Uhr kam es auf der B 215 bei Eystrup Höhe der Einmündung der Straße "Zur Weser" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 27- jähriger Mann aus Martfeld leicht verletzt wurde. Der Martfleder befuhr die B 215 aus Hassel in Richtung Eystrup als ein 59- jähriger Mann aus Haßbergen aus der Straße Zur Weser auf die B 215 einfuhr. Ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge konnte der Martfelder durch Ausweichen verhindern. Hierdurch geriet er jedoch ins Schleudern, durchfuhr den Wege- und Seitenraum und Teile eines angrenzenden Maisfeldes und kam nach erneutem Gegenlenken auf dem Radweg der Gegenspur zum Stehen. Hierbei verletzte sich der 27-Jährige leicht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

