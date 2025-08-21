PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zusammenstoß durch Ausweichen verhindert

Eystrup (ots)

(Kun) Am Mittwoch, den 20.08.2025 um 09:45 Uhr kam es auf der B 215 bei Eystrup Höhe der Einmündung der Straße "Zur Weser" zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 27- jähriger Mann aus Martfeld leicht verletzt wurde. Der Martfleder befuhr die B 215 aus Hassel in Richtung Eystrup als ein 59- jähriger Mann aus Haßbergen aus der Straße Zur Weser auf die B 215 einfuhr. Ein Zusammenstoß beider Fahrzeuge konnte der Martfelder durch Ausweichen verhindern. Hierdurch geriet er jedoch ins Schleudern, durchfuhr den Wege- und Seitenraum und Teile eines angrenzenden Maisfeldes und kam nach erneutem Gegenlenken auf dem Radweg der Gegenspur zum Stehen. Hierbei verletzte sich der 27-Jährige leicht. Am Fahrzeug entstand Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Gesa Kuna
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 21.08.2025 – 08:46

    POL-NI: Mit Grablaterne Brand verursacht

    Lindhorst (ots) - (Kun) Die Polizei Lindhorst sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einem Brand am Dienstag, dem 19.08.2025 um 15:40 Uhr auf der Wiese westlich neben dem Friedhof in Lindhorst. Eine 61-jährige Frau und ein 64-jähriger Mann aus Oberasbach haben den Brand entdeckt und die Feuerwehr gerufen. Die Feuerwehr konnte den Brand löschen. 50qm Wiese waren betroffen durch den Brand. In der Mitte der Brandfläche konnte ...

    mehr
  • 20.08.2025 – 13:23

    POL-NI: Seniorin über Telefonmasche um 28.000 EUR betrogen

    Liebenau (ots) - (Kun) Eine unbekannte Täterschaft hat eine 73- jährige Seniorin aus Liebenau in einem längeren Zeitraum um ca. 28.000 EUR betrogen. Eine unbekannte männliche Person hat sich am Telefon als Sparkassenmitarbeiter ausgegeben und die Seniorin davon überzeugt, dass ihr Geld aufgrund von Betrugsdelikten auf ihrem Konto nicht mehr sicher sei. Er gab vor, ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 09:56

    POL-NI: Zeugenaufruf nach Sachbeschädigung

    Nienburg (ots) - (Thi) Die Polizei Nienburg sucht Zeugen und Hinweisgeber zu einer Sachbeschädigung, welche sich am Freitag den 15.08.2025 zur Tageszeit in Nienburg ereignete. Bislang unbekannte Täter zerstörten mutwillig eine Katzenfutterstelle sowie einen Kaninchenstall, welche sich in einem Waldstück zwischen dem Parkplatz der BBS Sporthalle und der Helios Klinik am Berliner Ring in Nienburg befanden. Die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren