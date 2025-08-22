PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Rollerfahrer bei Unfall leicht verletzt

Drakenburg (ots)

(Kun) In der Balger Straße in Drakenburg ist es am 21.08.2025 um 16:45 Uhr zu einem Auffahrunfall mit einer verletzten Person gekommen. Ein 76- jähriger Mann aus Balge fuhr mit einem Motorroller hinter dem Auto eines 88-jährigen Mannes aus Drakenburg her und übersah das Abbremsen von dem Auto. Der Mann fuhr mit seinem Motorroller auf das Auto auf und kam dadurch zu Fall. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. Am Auto und am Motorroller entstanden leichte Sachschäden.

Rückfragen bitte an:

Gesa Kuna
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

