Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Pedelec-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Diepenau (ots)

(Kun) Zu einem Unfall mit einem Pedelec-Fahrer ist es am Donnerstag, dem 21.08.2025 um 16:15 Uhr auf einem Wirtschaftsweg zwischen Steinbrink und Darlaten gekommen. Der 76-jährige Pedelec-Fahrer aus Wagenfeld fuhr in Richtung Darlaten und wurde von einem 76-jährigen Mann aus Rahden mit dessen Auto überholt. Hierbei wurde der Pedelec-Fahrer von dem Auto touchiert und kam zu Fall. Er wurde dabei leicht verletzt und im Anschluss mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell