Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-STH: Dubiose Dachdecker verlangen zu viel Geld

Stadthagen (ots)

(lau) Am 18.08.2025 erschienen bei einer aus dem Landkreis Schaumburg kommenden 79-jährigen Dame drei mutmaßliche Handwerker, um Arbeiten an ihrem Dach anzubieten. Die Dame ließ sich auf ein Angebot ein.

Nach getaner Arbeit verlangten die Handwerker jedoch plötzlich 2000 EUR anstatt der vorher vereinbarten 600 EUR.

Die Dame bezahlte letztlich 1500 EUR und erhielt eine ominöse Quittung.

Gegen die Handwerker wird nun bei der Polizei Stadthagen wegen des Verdachts des Wuchers ermittelt.

Die Polizei weist nochmal deutlich darauf hin, keine Angebote von zweifelhaften Handwerkern anzunehmen. Im Zweifel sollte immer die Polizei verständigt werden.

