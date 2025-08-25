PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Die Wasserschutzpolizei Nienburg bittet im ihre Mithilfe. Wer kann Hinweise geben?

Nienburg/Verden (ots)

(Thi/Bur) Gesucht werden Personen, die Angaben zu einem Ereignis am Dienstagabend (19.08.2025) im Bereich der Aller zw. Allermündung und der Stadt Verden geben können.

Im Rahmen der Ermittlungen der WSPSt Nienburg werden Personen gesucht, die am Dienstag, den 19.08.2025 in der Zeit ab ca. 20:00 Uhr Angaben zu Personen oder Fahrzeugen auf der Aller machen können. Wer war zur fraglichen Zeit auf der Aller unterwegs? Wer kann evtl. Angaben zu dort fahrenden Fahrzeugen /Booten machen oder hat evtl. vom Ufer aus Beobachtungen gemacht? Besondere Hinweise erhofft sich die Polizei von einem Sportboot, das in dieser Zeit zu Berg (also in Richtung Stadt Verden) gefahren ist. Wer Hinweise auf dieses Boot geben kann, oder sich in der Zeit Dienstag, 19.08.2025 zw. 20 und 21 Uhr auf / an der Aller im besagten Bereich aufgehalten hat, wird gebeten sich mit der Wasserschutzpolizeistation Nienburg unter der 05021-922930 in Verbindung zu setzten.

