PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ergebnisse des Verkehrssicherheitstages am 20.08.2025

Nienburg (ots)

(Thi) Am 20.08.2025 führten Beamte der Polizei Nienburg mit Unterstützung des Landkreises einen Verkehrssicherheitstag durch.

Festgestellte Ordnungswidrigkeiten:

   -	14x elektronisches Gerät Kfz -	8x elektronisches Gerät Fahrrad -
3x Sicherheitsgurt nicht angelegt -	3x Geschwindigkeitsüberschreitung
-	4x zwei Personen auf E-Scooter -	 1x Parkverstoß im absoluten 
Halteverbot

Festgestellte Straftaten:

   -	1x Verstoß nach dem Pflichtvers.G. bei einem E-Scooter

Durchgeführte Maßnahmen:

   -	37x durchgeführte Verkehrskontrollen -	35x 
Identitätsfeststellung -	1x Untersagung der Weiterfahrt

Die Feststellungen des Landkreises im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung mit den mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten lauten wie folgt:

   -	B6 in Höhe Abfahrt/Auffahrt Süd in Fahrtrichtung Bremen  = 71 
Geschwindigkeitsüberschreitungen  - höchste Geschwindigkeit 155 km/h 
-	B214 zwischen Sonnenborstel und Steimbke im Bereich des dortigen 
Funkmasten = 56 Geschwindigkeitsüberschreitungen - höchste 
Geschwindigkeit 147 km/h

Neben der Feststellung und Einleitung der festgestellten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wurden viele aufklärende Gespräche geführt die bei den Verkehrsteilnehmern größtenteils gut ankamen.

Rückfragen bitte an:

Nina Thieme
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 25.08.2025 – 11:21

    POL-NI: Die Wasserschutzpolizei Nienburg bittet im ihre Mithilfe. Wer kann Hinweise geben?

    Nienburg/Verden (ots) - (Thi/Bur) Gesucht werden Personen, die Angaben zu einem Ereignis am Dienstagabend (19.08.2025) im Bereich der Aller zw. Allermündung und der Stadt Verden geben können. Im Rahmen der Ermittlungen der WSPSt Nienburg werden Personen gesucht, die am Dienstag, den 19.08.2025 in der Zeit ab ca. 20:00 Uhr Angaben zu Personen oder Fahrzeugen auf der ...

    mehr
  • 25.08.2025 – 11:09

    POL-NI: Informationsveranstaltung zum Thema Einbruchschutz

    Nienburg (ots) - (Thi) Ein Einbruch in die eigenen vier Wände ist für viele Menschen ein großer Schock. - Die Verletzung der Privatsphäre - Das Verlorengegangene Sicherheitsgefühl - Das Entwenden von lieben Erinnerungsstücken Diese Punkte sind für die Betroffenen meist schlimmer als der rein materielle Schaden. Auch wenn die Zahl der Wohnungseinbrüche in den vergangenen Jahren im Vergleich zu den Vorjahren ...

    mehr
  • 24.08.2025 – 11:29

    POL-STH: Dubiose Dachdecker verlangen zu viel Geld

    Stadthagen (ots) - (lau) Am 18.08.2025 erschienen bei einer aus dem Landkreis Schaumburg kommenden 79-jährigen Dame drei mutmaßliche Handwerker, um Arbeiten an ihrem Dach anzubieten. Die Dame ließ sich auf ein Angebot ein. Nach getaner Arbeit verlangten die Handwerker jedoch plötzlich 2000 EUR anstatt der vorher vereinbarten 600 EUR. Die Dame bezahlte letztlich 1500 EUR und erhielt eine ominöse Quittung. Gegen die ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren