Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: Ergebnisse des Verkehrssicherheitstages am 20.08.2025
Nienburg (ots)
(Thi) Am 20.08.2025 führten Beamte der Polizei Nienburg mit Unterstützung des Landkreises einen Verkehrssicherheitstag durch.
Festgestellte Ordnungswidrigkeiten:
- 14x elektronisches Gerät Kfz - 8x elektronisches Gerät Fahrrad - 3x Sicherheitsgurt nicht angelegt - 3x Geschwindigkeitsüberschreitung - 4x zwei Personen auf E-Scooter - 1x Parkverstoß im absoluten Halteverbot
Festgestellte Straftaten:
- 1x Verstoß nach dem Pflichtvers.G. bei einem E-Scooter
Durchgeführte Maßnahmen:
- 37x durchgeführte Verkehrskontrollen - 35x Identitätsfeststellung - 1x Untersagung der Weiterfahrt
Die Feststellungen des Landkreises im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung mit den mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten lauten wie folgt:
- B6 in Höhe Abfahrt/Auffahrt Süd in Fahrtrichtung Bremen = 71 Geschwindigkeitsüberschreitungen - höchste Geschwindigkeit 155 km/h - B214 zwischen Sonnenborstel und Steimbke im Bereich des dortigen Funkmasten = 56 Geschwindigkeitsüberschreitungen - höchste Geschwindigkeit 147 km/h
Neben der Feststellung und Einleitung der festgestellten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wurden viele aufklärende Gespräche geführt die bei den Verkehrsteilnehmern größtenteils gut ankamen.
