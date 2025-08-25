Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Ergebnisse des Verkehrssicherheitstages am 20.08.2025

Nienburg (ots)

(Thi) Am 20.08.2025 führten Beamte der Polizei Nienburg mit Unterstützung des Landkreises einen Verkehrssicherheitstag durch.

Festgestellte Ordnungswidrigkeiten:

- 14x elektronisches Gerät Kfz - 8x elektronisches Gerät Fahrrad - 3x Sicherheitsgurt nicht angelegt - 3x Geschwindigkeitsüberschreitung - 4x zwei Personen auf E-Scooter - 1x Parkverstoß im absoluten Halteverbot

Festgestellte Straftaten:

- 1x Verstoß nach dem Pflichtvers.G. bei einem E-Scooter

Durchgeführte Maßnahmen:

- 37x durchgeführte Verkehrskontrollen - 35x Identitätsfeststellung - 1x Untersagung der Weiterfahrt

Die Feststellungen des Landkreises im Rahmen der Geschwindigkeitsüberwachung mit den mobilen Geschwindigkeitsmessgeräten lauten wie folgt:

- B6 in Höhe Abfahrt/Auffahrt Süd in Fahrtrichtung Bremen = 71 Geschwindigkeitsüberschreitungen - höchste Geschwindigkeit 155 km/h - B214 zwischen Sonnenborstel und Steimbke im Bereich des dortigen Funkmasten = 56 Geschwindigkeitsüberschreitungen - höchste Geschwindigkeit 147 km/h

Neben der Feststellung und Einleitung der festgestellten Straftaten und Ordnungswidrigkeiten wurden viele aufklärende Gespräche geführt die bei den Verkehrsteilnehmern größtenteils gut ankamen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell