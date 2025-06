Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Unter Drogeneinfluss auf gestohlenem E-Scooter unterwegs

Kaiserslautern (ots)

Weil an einem E-Scooter kein Versicherungskennzeichen angebracht war, stoppte eine Polizeistreife das Gefährt am frühen Dienstagabend im Barbarossaring. Der Fahrer machte auf die Beamten den Eindruck, dass er unter dem Einfluss von Drogen steht. Auf den Verdacht angesprochen, gab der Mann an, dass er erst vor wenigen Stunden Cannabis konsumiert hatte. Der 22-Jährige musste die Beamten deshalb zur Dienststelle begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Weitere Ermittlungen ergaben, dass der Elektroroller, den der junge Mann genutzt hatte, als gestohlen gemeldet war. Zur Herkunft des Rollers konnte der 22-Jährige keine vernünftige Auskunft geben. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der sogenannten Trunkenheitsfahrt sowie des Diebstahls rechtfertigen. |kfa

