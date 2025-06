Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Bundesweiter Aktionstag "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" - Bilanz des Polizeipräsidiums Westpfalz

Bei der bundesweiten Verkehrssicherheitsaktion "sicher.mobil.leben - Kinder im Blick" legte die Polizei in diesem Jahr den Fokus auf die Sicherheit von Kindern im Straßenverkehr. Dazu wurden verstärkt die Bereiche kontrolliert, in denen sich Kinder im Straßenverkehr bewegen.

In der Westpfalz nahmen Einsatzkräfte in zahlreichen Ortschaften insbesondere die Schulwege oder den Weg zum Kindergarten ins Visier.

Besonders achteten die Beamten auf die Ablenkung im Straßenverkehr, zu hohe Geschwindigkeiten und auf sogenannten "Elterntaxis". Wer gegen die Regeln verstieß, wurde nicht nur ermahnt, in einigen Fällen war auch ein Verwarnungs- oder Bußgeld fällig.

Insgesamt kontrollierte die Polizei in der Westpfalz während des Aktionstages 350 Verkehrsteilnehmer. Hierbei konnten die Beamten 48 Verkehrsverstöße ahnden. In 13 Fällen bemängelten die Schutzleute eine fehlerhafte Sicherung der Kinder im Fahrzeug, entweder dadurch, dass der Nachwuchs nicht richtig angeschnallt oder der Kindersitz nicht richtig befestigt war. Elfmal verstießen sogenannte "Elterntaxis" gegen die Parkregeln an Kindergärten und Schulen. Entsprechende Ordnungswidrigkeitenverfahren wurden durch die Ordnungshüter eingeleitet.

Neben den Kontrollen suchten die Expertinnen und Experten des Teams der Zentralen Prävention vor Ort das direkte Gespräch mit Eltern und Kindern, um auf die Gefahren im Straßenverkehr aufmerksam zu machen.

Um die Sicherheit für Kinder im Straßenverkehr weiterhin zu stärken, werden die Kontrollen auch nach dem Aktionstag fortgesetzt. |elz/kfa

