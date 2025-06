Polizeidirektion Kaiserslautern

POL-PDKL: Angriff auf Seniorin - Zeugen gesucht!

Kaiserslautern (ots)

Ein 36-Jähriger steht im Verdacht, am frühen Dienstagnachmittag eine Seniorin auf dem Stiftsplatz angegriffen zu haben. Nach Zeugenangaben schlug der Mann der 75-Jährigen im Vorbeigehen ins Gesicht, wodurch die Frau stürzte und sich verletzte. Rettungssanitäter kümmerten sich im Anschluss um die Dame. Als der Angreifer flüchtete, nahmen mehrere Passanten die Verfolgung auf. Auf der Flucht schlug der 36-Jährige nach zwei Personen, die sich ihm in den Weg stellten. Einer der beiden sprühte mit einem Reizstoff, wodurch der Täter und ein Verfolger verletzt wurden. In der Löwenstraße konnte der Mann schließlich gestellt und festgehalten werden. Aufgrund der Gefahr, dass der 36-Jährige noch weitere Personen verletzen könnte, und der Tatsache, dass er erheblich unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand, wurde der Mann in eine Fachklinik gebracht. Er muss sich jetzt wegen des Verdachts der Körperverletzung rechtfertigen. Die Polizei sucht weitere Zeugen des Vorfalls. Insbesondere die zwei Männer, die sich dem Angreifer in den Weg stellten, werden gebeten, sich zu melden. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 1 unter der Telefonnummer 0631 369-14199 entgegen.

Hier auch nochmals ein großes Dankeschön der Polizei an alle, die Zivilcourage zeigen und nicht wegschauen. Die Aktion Tu-Was (https://www.aktion-tu-was.de) ist eine Initiative der Polizei für mehr Zivilcourage und hat sechs Tipps aufgeführt, wie jeder im Ernstfall helfen kann, ohne sich selbst in Gefahr zu begeben.

1. Hilf, aber bring dich nicht in Gefahr! 2. Ruf die Polizei unter 110! 3. Bitte andere um Mithilfe! 4. Präg dir Tätermerkmale ein! 5. Kümmere Dich um Opfer! 6. Sag als Zeuge aus! |kfa

