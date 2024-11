Polizei Warendorf

POL-WAF: Warendorf. Pkw-Fahrer flüchtet nach Zusammenstoß mit Radfahrerin

Warendorf (ots)

Am Dienstag (5.11.2024) um 7.45 Uhr, kam es in Warendorf an der Einmündung Im Grünen Grund und Kardinal-von-Galen-Straße zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 66-jährige Warendorferin mit ihrem Fahrrad, nach einem Zusammenstoß mit einem blauen Kleinwagen, stürzte. Die Frau blieb unverletzt. Das Fahrrad wurde so stark beschädigt, das es nicht mehr fahrbereit war. Der Autofahrer flüchtete in Richtung Hansering. Wer hat den Verkehrsunfall beobachtet? Wer kann Angaben zu dem Verursacher oder dessen Fahrzeug machen? Hinweise nimmt die Polizei in Warendorf, Telefon 02581/94100-0 oder per E-Mail: poststelle.warendorf@polizei.nrw.de entgegen.

Original-Content von: Polizei Warendorf, übermittelt durch news aktuell