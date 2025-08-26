PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Polizei sucht Unfallzeugen

Nienburg (ots)

(Kun) Am Montag, den 25.08.2025 kam es zwischen 12:40 Uhr und 12:50 Uhr auf einem Parkplatz an der Verdener Landstraße 234 in Nienburg zu einem Verkehrsunfall mit Flucht. Ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer touchierte auf dem Parkplatz ein geparktes Fahrzeug eines 21-Jährigen aus Stolzenau. Der Verursacher entfernte sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle. Es entstand ein geschätzter Schaden von 1000 EUR an dem geparkten Fahrzeug. Der Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei in Nienburg unter 05021/92129 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Gesa Kuna
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

