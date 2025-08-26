PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-NI: Nienburg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

Nienburg (Weser) (ots)

(Deg) Am morgen des 26.08.2025 ist es in Nienburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Ein männlicher Fahrradfahrer aus Nienburg befuhr gegen 07:45 Uhr den Radweg am Berliner Ring in Fahrtrichtung Bahnhof, wobei ihm auf Höhe der "Stöckser Straße" eine junge Fahrradfahrerin entgegenkam. Aufgrund bislang unbekannter Ursache kam es zwischen beiden Fahrradfahrern zum Frontalzusammenstoß, wodurch beide zu Boden stürzten. Der Fahrradfahrer aus Nienburg wurde durch den Sturz leicht am Kopf verletzt. Die junge Fahrradfahrerin setzte ihre Fahrt nach dem Sturz unvermittelt in Richtung Berufsbildende Schulen fort. Ob diese ebenfalls verletzt wurde, bleibt zunächst unbekannt.

Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter 05021/92120 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 Nienburg/Weser
Telefon: 05021/92120
E-Mail: pressestelle@pi-nbg.polizei.niedersachsen.de
http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_nienburg_schaumburg
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren