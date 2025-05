POL-STD: Unbekannte Einbrecher in Horneburger Juweliergeschäft - Polizei sucht Zeugen

Stade (ots) - 1. Einbruch in Werkstattraum in Lagerhalle in Drochtersen Unbekannte Täter sind in der zeit zwischen Freitag, den 09.05., 13:00 h und Montag, den 12.05., 16:00 h in Drochtersen in der Straße "Am Elbdeich" in eine dortige Lagerhallte eingestiegen. Im Inneren wurde ein Container aufgehebelt und ein ...

mehr