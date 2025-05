Polizeiinspektion Stade

POL-STD: Unbekannte dringen in Wischhafener Wohnhaus ein und richten hohen Schaden an, Toyota Corolla und Toyota SUV in Buxtehude entwendet, Unfall auf der Autobahn 26 - ein Autofahrer leicht verletzt

Stade (ots)

1. Unbekannte dringen in Wischhafener Wohnhaus ein und richten hohen Schaden an

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Montag, den 12.05., 08:00 h und Dienstag, den 13.05., 14:00 h in Wischhafen in der Stader Straße nach dem Aufbrechen einer Nebeneingangstür in das Innere eines dortigen Wohnhauses eingedrungen und haben diverse hochwertige Gegenstände entwendet. Der angerichtete Schaden wird auf über 10.000 Euro geschätzt.

Hinweise bitte an die Polizeistation Freiburg unter der Rufnummer 04779-926920.

2. Toyota Corolla und Toyota SUV in Buxtehude entwendet

Bisher unbekannte Täter haben zwischen gestern Nachtmittag, 14:30 h und heute Morgen, 07:00 h in Buxtehude in der Ludwigstraße einen dort vor einem Grundstück geparkten PKW geknackt und entwendet. Der graue TOYOTA COROLLA hat das Kennzeichen STD-TY 25 und stellt einen Wert von ca. 30.000 Euro dar. In der vergangenen Nacht wurde dann zusätzlich in der Altländer Straße ein SUV, das vor einem dortigen Grundstück geparkt war, aufgebrochen und entwendet. Der graue TOYOTA C-HR hat das Kennzeichen STD-MB 523 und stellt einen Wert von ca. 20.000 Euro dar. Es ist nicht auszuschließen, dass beide Fahrzeugdiebstähle zusammengehören und von derselben Tätergruppe verübt wurden.

Hinweise auf den oder die Autodiebe und den Verbleib der Fahrzeuge bitte an das Polizeikommissariat Buxtehude unter der Rufnummer 04161-647115.

3. Unfall auf der Autobahn 26 - ein Autofahrer leicht verletzt

Am heutigen frühen Vormittag gegen kurz vor 08:15 h kam es auf der Autobahn 26 in Höhe der Anschlussstelle Dollern zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Autofahrer leicht verletzt wurde.

Zu der Zeit war ein 29-jähriger Fahrer eines Citroen-Transporters aus Hamburg auf der Richtungsfahrbahn Hamburg in Richtung Horneburg unterwegs und scherte zum Überholen aus.

Dabei übersah er der von hinten auf dem Überholfahrstreifen kommenden 46-jährigen Fahrer eines Ford Kuga aus Stade. Dieser konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder anderweitig ausweichen und fuhr auf den Transporter auf.

Der 46-Jährige erlitt bei dem Unfall leichte Verletzungen und musste vom Rettungsdienst ins Elbeklinikum eingeliefert werden. An beiden Autos sowie an der Schutzplanke entstand erheblicher Sachschaden. Der Gesamtschaden wird auf ca. 8.000 Euro geschätzt.

Die Feuerwehr Dollern wurde alarmiert und rückte an der Unfallstelle an. Die ca. 10 eingesetzten Feuerwehrleute sicherten die Unfallfahrzeuge ab und nahmen auslaufenden Betriebsstoffe auf.

Die A26 musste für die Zeit der Rettungs- und Bergungsmaßnahmen sowie die Unfallaufnahme im Bereich der Unfallstelle gesperrt werden. Der Verkehr konnte in Dollern über die Ab- und Auffahrt weiterlaufen.

Fotos vom Unfall in der digitalen Pressemappe der Polizeiinspektion Stade.

