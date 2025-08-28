Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
POL-NI: E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss
Stolzenau (ots)
(Thi) Am Dienstag den 26.08.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Stolzenau gegen 22:14 Uhr einen E-Scooter Fahrer auf der Straße An der Beeke in Stolzenau im Rahmen einer Verkehrskontrolle.
Für den E-Scooter bestand kein gültiger Versicherungsschutz.
Zudem ergab ein Drogenvortest, dass der 17-jährige Fahrer aus Stolzenau unter dem Einfluss von THC stand.
Die Weiterfahrt wurde dem 17-Jährigen untersagt, eine Blutprobe in einem Krankenhaus entnommen und zwei Strafverfahren eingeleitet.
Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell