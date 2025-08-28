PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: E-Scooter Fahrer unter Drogeneinfluss

Stolzenau (ots)

(Thi) Am Dienstag den 26.08.2025 kontrollierten Beamte der Polizei Stolzenau gegen 22:14 Uhr einen E-Scooter Fahrer auf der Straße An der Beeke in Stolzenau im Rahmen einer Verkehrskontrolle.

Für den E-Scooter bestand kein gültiger Versicherungsschutz.

Zudem ergab ein Drogenvortest, dass der 17-jährige Fahrer aus Stolzenau unter dem Einfluss von THC stand.

Die Weiterfahrt wurde dem 17-Jährigen untersagt, eine Blutprobe in einem Krankenhaus entnommen und zwei Strafverfahren eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell

Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg
Alle Meldungen Alle
  • 26.08.2025 – 13:17

    POL-NI: Auto überschlägt sich beim Unfall und bleibt auf dem Dach liegen

    Bückeburg (ots) - (Kuna) Am 25.08.2025 gegen 20:00 Uhr ereignete sich auf der Hannoverschen Straße Höhe Hausnummer 15 ein Verkehrsunfall. Ein 29-jähriger aus Bückeburg fuhr aus dem Ziegeleiweg nach links in die Hannoversche Straße. Hierbei kam er alleinbeteiligt nach rechts von der Fahrbahn ab, touchierte einen Baum und überschlug sich. Das Auto blieb auf dem ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 13:07

    POL-NI: Nienburg: Zeugenaufruf nach Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern

    Nienburg (Weser) (ots) - (Deg) Am morgen des 26.08.2025 ist es in Nienburg zu einem Verkehrsunfall zwischen zwei Radfahrern gekommen. Ein männlicher Fahrradfahrer aus Nienburg befuhr gegen 07:45 Uhr den Radweg am Berliner Ring in Fahrtrichtung Bahnhof, wobei ihm auf Höhe der "Stöckser Straße" eine junge Fahrradfahrerin entgegenkam. Aufgrund bislang unbekannter ...

    mehr
  • 26.08.2025 – 13:05

    POL-NI: Minderjährige E-Scooter-Fahrerin bei Unfall leicht verletzt

    Obernkirchen (ots) - ( Kun) Am Montag, den 25.08.2025, um 17:08 Uhr ereignete sich in Obernkirchen in der Kurzen Straße Höhe Hausnummer 2 ein Verkehrsunfall bei dem eine 14-Jährige aus Obernkirchen leicht verletzt wurde. Die Heranwachsende befuhr mit einem E-Scooter die Einbahnstraße entgegen der Fahrtrichtung und auf dem Gehweg auf der falschen Straßenseite. ...

    mehr
