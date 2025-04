Polizei Münster

POL-MS: Einbruch in Sentrup - EC-Karte anschließend genutzt - Polizei sucht Zeugen

Münster (ots)

Am Ostersonntag (20.04.) in der Zeit von 11:30 Uhr bis 14:55 Uhr sind unbekannte Täter in ein Einfamilienhaus auf der Sentruper Straße eingebrochen. Die Täter setzten eine entwendete EC-Karte im Anschluss bei einem Zigarettenautomaten am Schifffahrter Damm ein. Die Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen.

Ersten Ermittlungen zufolge gelangten die unbekannten Täter in das Innere des Hauses, indem sie den Schließzylinder der Haustür entfernten. Anschließend durchsuchten sie die Räumlichkeiten nach Wertvollem und flüchteten mit Bargeld, Gold und einer EC-Karte unerkannt vom Tatort.

Im Anschluss nutzten die Täter gegen 15:05 Uhr die EC-Karte an einem Zigarettenautomaten auf dem Schifffahrter Damm in Höhe der Straße Pötterhoek und kauften mehrere Schachteln Zigaretten.

Die Polizei bittet Zeugen, die Hinweise auf den Täter oder ein mögliches genutztes Fahrzeug an der Sentruper Straße oder am Schifffahrter Damm geben können, sich unter der Rufnummer 0251 275-0 zu melden.

