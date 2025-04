Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Germersheim - Betrunkener Randalierer

Germersheim (ots)

Ein 32-jähriger Mann wurde durch Passanten am Donnerstagabend im Stadtgebiet von Germersheim gemeldet. Der Mann pöbelte Personen auf der Straße an. Der 32-Jährige war hochgradig aggressiv, trat nach den Polizisten und beleidigte diese. Ein Atemalkoholtest ergab 2,69 Promille. Für den Randalierer endete die Nacht in der Gewahrsamszelle der Polizeiinspektion in Germersheim. Außerdem erwartet ihn ein Strafverfahren wegen tätlichen Angriffs und Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

