Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Auffahrunfall mit leichtverletzten Personen

BAB 65 Richtung Karlsruhe, Höhe LD-Zentrum (ots)

Ein 38-jähriger, ein 47-jähriger, und ein 45-jähriger Autofahrer fuhren am Donnerstag, 17.04.2025, gegen 14:00 Uhr in dieser Reihenfolge auf der BAB 65 in Richtung Karlsruhe. Kurz vor der Anschlussstelle Landau-Zentrum mussten der 38-Jährige und der 47-Jährige ihre Autos aufgrund eines Verkehrsstaus bis zum Stillstand abbremsen. Der 45-jährige Autofahrer schätzte die Geschwindigkeitsreduktion falsch ein und fuhr dem 47-Jährigen auf das Heck seines Autos auf, so dass dieser wieder auf das Heck des Autos des vor ihm befindlichen 38-Jährigen geschoben wurde. Der 47-Jährige und sein 37-jähriger Beifahrer wurden hierbei leichtverletzt.

Original-Content von: Polizeidirektion Landau, übermittelt durch news aktuell