Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Nienburg (ots)

(Gav)Die Polizei Nienburg sucht den Verursacher, Zeugen und Hinweisgeber zu einer Unfallflucht, die sich am Dienstag, den 26.08.2025 in der Zeit zwischen 13:00 - 13:20 Uhr in Nienburg ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeugführer touchierte augenscheinlich beim Rangieren den grauen BMW 318i eines 21-Jährigen aus Diepenau im Parkhaus am Hafen. Der PKW wurde über dem rechtsseitigen Radkasten beschädigt. Die Schadenssumme wurde auf etwa 2.500 Euro geschätzt. Der Unfallverursacher, Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten, sich bei der Polizei Nienburg unter der Rufnummer 05021-92120 zu melden.

