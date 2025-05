Landespolizeiinspektion Saalfeld

LPI-SLF: Zeugen nach Einbruch gesucht

Saalfeld (ots)

Am zurückliegenden Wochenende drangen Unbekannte in eine Sozialwerkstatt An der Heide in Saalfeld ein. Nachdem der/ die Unbekannten sich gewaltsam Zutritt ins Gebäude verschafft hatten, wurden Räumlichkeiten durchsucht und Bargeld entwendet. Dadurch entstand Beuteschaden von knapp 900 Euro, weiterhin entstand durch die Gewaltanwendung Sachschaden in Höhe von rund 800 Euro. Polizeibeamte führten eine Spurensuche und -sicherung durch. Es werden Zeugen gesucht, die Verdächtiges bemerkt haben. Hinweise nimmt die Saalfelder Polizei unter Nennung der Vorgangsnummer 0127628 entgegen.

Original-Content von: Landespolizeiinspektion Saalfeld, übermittelt durch news aktuell