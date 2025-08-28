PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorradunfall mit schwer verletzter Person

Rehburg-Loccum (ots)

(HE) Am Mittwoch den 27.08.2025 ereignete sich gegen 14:50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Winzlarer Straße in Rehburg-Loccum.

Ein 64-Jähriger Motorradfahrer aus Bremen überholte mit seiner Honda auf der Winzlarer Straße ein landwirtschaftliches Gespann, welches sich gerade im Abbiegevorgang nach links befand. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 64-jährige Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

Der 19-jährige Traktorfahrer wurde nicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf 7500 Euro geschätzt.

Rückfragen bitte an:

Nina Hundeshagen-Engelke
Polizeiinspektion Nienburg/Schaumburg
Amalie-Thomas-Platz 1
31582 NIENBURG

Telefon: 05021-9212 204
Fax2mail: +49 511 9695636008

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

