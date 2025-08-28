Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorradunfall mit schwer verletzter Person

Rehburg-Loccum (ots)

(HE) Am Mittwoch den 27.08.2025 ereignete sich gegen 14:50 Uhr ein schwerer Verkehrsunfall auf der Winzlarer Straße in Rehburg-Loccum.

Ein 64-Jähriger Motorradfahrer aus Bremen überholte mit seiner Honda auf der Winzlarer Straße ein landwirtschaftliches Gespann, welches sich gerade im Abbiegevorgang nach links befand. Dabei kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge.

Der 64-jährige Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus verbracht. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit.

Der 19-jährige Traktorfahrer wurde nicht verletzt.

Der Sachschaden wird auf 7500 Euro geschätzt.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell