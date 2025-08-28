Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Motorradfahrer schwer verletzt

Balge (ots)

(HE) Am Mittwoch den 27.08.2025 ereignete sich gegen 15:40 Uhr ein Verkehrsunfall auf der Straße Im Dorfe auf Höhe der Fahrbahngabelung am Dorfgemeinschaftshaus in Balge.

Ein 16-Jähriger aus Balge befuhr mit seinem Roller die Straße Im Dorfe aus Richtung Grasweg kommend. In einer Linkskurve am Dorfplatz kam ihm ein Motorroller entgegen, woraufhin der 16-Jährige, der in der Fahrbahnmitte gefahren sein soll, ausweichen musste. Dabei geriet er mit seiner 125er Kawasaki rechts von der Fahrbahn ab, stürzte in einen Graben und verletzte sich dabei schwer.

Original-Content von: Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg, übermittelt durch news aktuell