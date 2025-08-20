PRESSEPORTAL Presseportal Logo

POL-S: Staatsanwaltschaft und Polizei Stuttgart geben bekannt: Mutmaßlicher Ladendieb wehrt sich bei der Festnahme

Stuttgart-Mitte (ots)

Polizeibeamte haben am Dienstag (19.08.2025) einen 28 Jahre alten Mann an der Königstraße festgenommen, der im Verdacht steht, in einem Laden ein Handy gestohlen und sich anschließend gegen das Festhalten gewehrt zu haben. Der 28-Jährige nahm gegen 10.45 Uhr ein Smartphone an sich und wollte den Laden ohne zu bezahlen verlassen. Ein 52-jähriger Sicherheitsmitarbeiter hielt den Mann fest, dieser konnte sich aber nach einem Gerangel zunächst losreißen. Ein 41 Jahre alter Mann, der das Geschehen mitbekam, hielt den 28-Jährigen bis zum Eintreffen der Polizei fest. Der 28-Jährige, wohnsitzlose Deutsche wird auf Antrag der Staatsanwaltschaft im Laufe des Mittwochs (20.08.2025) einem Haftrichter vorgeführt.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

