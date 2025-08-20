Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 21-Jährige sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag (19.08.2025) eine 21 Jahre alte Frau an der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz sexuell bedrängt. Die Frau kam gegen 22.30 Uhr mit einer Stadtbahn der Linie U12 am Charlottenplatz an. Als sie ausstieg, kam ihr der Unbekannte mit mehreren männlichen Begleitern entgegen und kniff ihr unvermittelt in das Gesäß. Anschließend fuhr der Unbekannte mit der Stadtbahn der Linie U12 in Richtung Remseck weiter. Der Unbekannte ist zirka 30 bis 40 Jahre alt, korpulent, hatte schwarze kurze Haare und einen schwarzen Vollbart. Er war bekleidet mit einer kurzen Jeanshose, einem schwarzen T-Shirt und trug schwarze Turnschuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

