PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: 21-Jährige sexuell bedrängt - Zeugen gesucht

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein unbekannter Mann hat am Dienstag (19.08.2025) eine 21 Jahre alte Frau an der Stadtbahnhaltestelle Charlottenplatz sexuell bedrängt. Die Frau kam gegen 22.30 Uhr mit einer Stadtbahn der Linie U12 am Charlottenplatz an. Als sie ausstieg, kam ihr der Unbekannte mit mehreren männlichen Begleitern entgegen und kniff ihr unvermittelt in das Gesäß. Anschließend fuhr der Unbekannte mit der Stadtbahn der Linie U12 in Richtung Remseck weiter. Der Unbekannte ist zirka 30 bis 40 Jahre alt, korpulent, hatte schwarze kurze Haare und einen schwarzen Vollbart. Er war bekleidet mit einer kurzen Jeanshose, einem schwarzen T-Shirt und trug schwarze Turnschuhe. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189905778 bei der Kriminalpolizei zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Stuttgart mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Stuttgart
Alle Meldungen Alle
  • 19.08.2025 – 16:27

    POL-S: Sprinterfahrer mit Fahrradfahrer zusammengestoßen

    Stuttgart-Mitte (ots) - Ein Fahrer eines Sprinters ist am Dienstag (19.08.2025) in der Bolzstraße mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der 24 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinters war gegen 09.10 Uhr in der Bolzstraße Richtung Stauffenbergstraße unterwegs. Auf Höhe des Zebrastreifens wollte er nach links in die Fußgängerzone abbiegen. Hier stieß er mit dem 30-jährigen Fahrradfahrer zusammen, der ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 16:10

    POL-S: Einbrecher unterwegs - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Süd (ots) - Unbekannte sind am Sonntag (17.08.2025) oder am Montag (18.08.2025) in ein Einfamilienhaus an der Straße Am Bopserweg eingebrochen. Die Täter schlugen zwischen 17.30 Uhr und 18.30 Uhr mit einem bislang unbekannten Gegenstand die Terrassentür ein und gelangten so in das Objekt. Ob sie etwas stahlen ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer ...

    mehr
  • 19.08.2025 – 15:47

    POL-S: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

    Stuttgart-Bad Cannstatt (ots) - Unbekannte haben am Montag (18.08.2025) an der Badstraße ein Gravel Fahrrad gestohlen. Der Besitzer stellte gegen 21.30 Uhr sein weiß-beiges Fahrrad der Marke Canyon auf Höhe der Hausnummer 11 ab und schloss es mit dem Fahrrad eines Begleiters zusammen an. Wenige Minuten später kam er zurück und bemerkte, dass das Schloss geknackt und sein Gravel Fahrrad im Wert von rund 1900 Euro ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren