Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sprinterfahrer mit Fahrradfahrer zusammengestoßen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Fahrer eines Sprinters ist am Dienstag (19.08.2025) in der Bolzstraße mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der 24 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinters war gegen 09.10 Uhr in der Bolzstraße Richtung Stauffenbergstraße unterwegs. Auf Höhe des Zebrastreifens wollte er nach links in die Fußgängerzone abbiegen. Hier stieß er mit dem 30-jährigen Fahrradfahrer zusammen, der ihm entgegenkam. Der 30-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

