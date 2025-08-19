PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Sprinterfahrer mit Fahrradfahrer zusammengestoßen

Stuttgart-Mitte (ots)

Ein Fahrer eines Sprinters ist am Dienstag (19.08.2025) in der Bolzstraße mit einem Fahrradfahrer zusammengestoßen. Der 24 Jahre alte Fahrer eines Mercedes-Benz Sprinters war gegen 09.10 Uhr in der Bolzstraße Richtung Stauffenbergstraße unterwegs. Auf Höhe des Zebrastreifens wollte er nach links in die Fußgängerzone abbiegen. Hier stieß er mit dem 30-jährigen Fahrradfahrer zusammen, der ihm entgegenkam. Der 30-Jährige zog sich leichte Verletzungen zu. Rettungskräfte kümmerten sich um den Mann und brachten ihn in ein Krankenhaus. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903100 beim Polizeirevier 1 Theodor-Heuss-Straße zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Stuttgart
Pressestelle
Telefon: 0711 / 8990 - 1111
E-Mail: stuttgart.pressestelle@polizei.bwl.de
Bürozeiten: Montag bis Freitag 06.30 Uhr bis 18.00 Uhr

Außerhalb der Bürozeiten:
Telefon: 0711 8990-3333
E-Mail: stuttgart.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

