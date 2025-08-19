Polizeipräsidium Stuttgart

POL-S: Fahrrad gestohlen - Zeugen gesucht

Stuttgart-Bad Cannstatt (ots)

Unbekannte haben am Montag (18.08.2025) an der Badstraße ein Gravel Fahrrad gestohlen. Der Besitzer stellte gegen 21.30 Uhr sein weiß-beiges Fahrrad der Marke Canyon auf Höhe der Hausnummer 11 ab und schloss es mit dem Fahrrad eines Begleiters zusammen an. Wenige Minuten später kam er zurück und bemerkte, dass das Schloss geknackt und sein Gravel Fahrrad im Wert von rund 1900 Euro gestohlen wurde. Zuvor hatten er und sein Begleiter zwei verdächtige Männer gesehen. Der eine war zirka 190 Zentimeter groß und muskulös. Er hatte kurze oder keine Haare und trug einen dunklen Schlauchschal mit hellen Elementen. Der Zweite war etwa 180 Zentimeter groß und schmal. Er hatte dunkle Haare, war sonnengebräunt und hatte Tattoos am Arm. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer +4971189903300 beim Polizeirevier 3 Gutenbergstraße zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Stuttgart, übermittelt durch news aktuell